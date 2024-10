Fußball: Optimismus im Rebland

Und im Gegensatz zum FC Auggen, der sich in dieser Woche von Heiko Günther trennte, blieb Sascha Schröder beim SC Lahr an Bord. „Wir haben uns im Vorstand unter der Woche getroffen und einstimmig beschlossen, mit Sascha Schröder weiterzumachen. Es sind die Mannschaft und insbesondere die Führungsspieler, die in der Pflicht sind“, wird Sportvorstand Petro Müller im Bericht der Lahrer Zeitung zitiert.

Auch beim FC Auggen wurde sich angesichts der Trainer-Trennung ausgetauscht. „Es ist immer schlecht, wenn es während der Saison einen Trainerwechsel gibt. Das zeigt, dass Fehler gemacht worden sind. Es ist nie nur der Trainer schuld. Hinterfragen müssen sich die Sportliche Leitung, aber auch und vor allem die Spieler“, sagte Björn Giesel, der Sportliche Leiter des FCA. Auch er hat sich da in die Pflicht genommen. Aus diesem Austausch nahmen alle Beteiligten positive Energie mit, die sich dann auch seitens der Mannschaft in sehr guten Trainingseinheiten niederschlug.