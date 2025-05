Fußball: Pakalski zum FSV

Der Abwehrspieler passt bestens in das Anforderungsprofil des FSV. Hacker ist beim SV Weil eine tragende Säule in der Defensive. „Er wird uns mit seinem Feuer und seiner Begeisterung in der Abwehr eine Menge bringen. Ich bin überzeugt, dass er bei uns den Sprung in den Aktivbereich schafft. Zudem wird er unseren Landesliga-Kader weiter verjüngen“, freut sich FSV Vorsitzender Patrick Da Rugna. pd/nod