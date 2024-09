Fußball: Paralysierter Schwarz hat keine Worte

In der Nachspielzeit sah dann noch Weils Abdelbari Benai Gelb-Rot. Das hatte allerdings keine Auswirkungen mehr auf die Partie. In Front gebracht hat die Gäste Bleon Selmani, Rotsünder Koyuncu und Gutjahr drehten das Spiel innerhalb von vier Minuten mit ihren Toren. Niko Rusch brachte den SVWII später wieder in Führung. Der Rest ist Geschichte.

„Das war die mit Abstand schlechteste Saisonleistung. Trotzdem haben wir drei Punkte geholt. Also, wieso soll ich mich beschweren?“, sagt Andreas Schatz, Trainer des TuS Lörrach-Stetten II nach dem 2:1-Heimsieg über den FC Kandern. Was Schatz missfiel? „Wir haben nach dem 2:0 aufgehört, Fußball zu spielen.“ Stetten führte bereits nach neun Minuten nach Treffern von Arjenit Gashi (Elfmeter) und Sidar Dagli mit 2:0. Anschließend spielte aber eigentlich nur noch Kandern. Mischa Hofer verkürzte noch vor der Pause auf 1:2. Dass es letztlich dabei blieb, lag allen voran an Stettens Schlussmann Michele Sabatino. „Er hat super gehalten“, lobt Schatz.

Kapitän Benjamin Schloz wurde eine Viertelstunde vor dem Ende der regulären Spielzeit von Schiedsrichter Ali Nassereddine mit Gelb-Rot vom Feld geschickt. Kandern lief weiter an, fand seinen Meister aber immer wieder in Sabatino. „Kandern hätte einen Punkt sicherlich verdient gehabt. So ehrlich muss man sein. Wir haben aber zumindest dagegengehalten.“