Fußball: Party 3.0 für den Meister FC Wittlingen

Herr Muto, haben Sie alles schon ein wenig verarbeiten können, was da in den vergangenen Tagen so passiert ist?

Stück für Stück realisiert man, was wir hier geschaffen haben. Wir hatten zwei wunderbare Wochen mit dem Pokalsieg und der Meisterschaft. Die Mannschaft hat Klub-Geschichte geschrieben. Wir alle im Verein können total stolz darauf sein, was wir erreicht haben. Als der Sieg am vergangenen Wochenende klar war, ist dann schon auch eine Riesen-Last abgefallen, weil die Saison schon eine größere Bedeutung hatte als der Pokal.