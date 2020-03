Fußball Pause wegen Corona: Richtig oder übertrieben?

Tiziano Di Domenico , Trainer des FC Wittlingen: „Unter der Woche wurden noch in der Champions League Spiele mit über 50 000 Zuschauern durchgeführt. Ich weiß nicht, ob dann eine Freiluftveranstaltung mit 200 Leuten abgesagt werden muss. Wenn 20 Menschen in einem Raum sitzen oder man im Supermarkt einkaufen geht, ist es wahrscheinlich gefährlicher, sich anzustecken als an der frischen Luft. Nichtsdestotrotz müssen wir die Entscheidung respektieren.“

Oguz Dogan , Coach des FC Steinen-Höllstein: „Für mich geht die Gesundheit aller vor. Mir ist es lieber, wir machen mal zwei Wochen Pause und holen die Spiele nach, als dass wir einzelne Personen oder ganze Gruppen in Gefahr bringen. Wenn man die Spiele schon absagt, dann richtig und nicht nur dieses Wochenende, sondern etwas länger.“

Guido Perrone, Spielertrainer des FC Huttingen: „Ich hätte den Spielbetrieb weiterlaufen gelassen. Sobald ein Fall in der Mannschaft bekannt ist, muss er zur Sicherheit gemeldet werden. Auch im Training kann man sich anstecken. Was sollen dann die Leute machen, die im Einzelhandel tätig sind? Entweder es wird von der Bundesliga bis zur Kreisliga C alles abgesagt oder wir spielen eben ohne Zuschauer.“

Faik Zikolli, Trainer des FC Schönau: „Meines Erachtens ist die Pause die richtige Entscheidung. Andere Sportarten und Verbände haben das auch schon veranlasst. Das oberste Gut ist schließlich die Gesundheit.“

Karl-Frieder Sütterlin, Übungsleiter des TuS Binzen: „In der Champions League war es unter der Woche schon etwas schizophren, wenn die Stadien zwar leer sind, draußen dafür 5000 Fans auf engstem Raum abgehen. Es ist natürlich völlig richtig, sensibel zu sein, denn die Gesundheit der Menschen steht über allem. Eine Pause sollte es jetzt auch im Profibereich geben.“