Fußball Personell am Stock

Weil am Rhein. Das verlorene Heimderby gegen den FC Zell hat beim SV Weil tiefe Spuren hinterlassen. Vor allem personell. So muss Trainer Andreas Schepperle vor dem Auswärtsspiel am Sonntag ab 14.45 Uhr beim SV Au-Wittnau drei Stammspieler ersetzen.

Schon am vergangenen Samstag während des Derbys war klar, dass der Grenzstadtklub in den restlichen Partien vor der Winterpause auf ein prominentes Trio verzichten muss. Während Marvin Stöhr und Julien Tschira (beide Muskelverletzungen) nach der Winterpause definitiv wieder dabei sind dürften, steht bei Justin Samardzic ein großes Fragezeichen. Denn: Die Schwere seiner Knieverletzung ist noch gar nicht bekannt. Da soll nun eine MRT-Untersuchung Aufschluss geben. Aber auch ohne das verletzte Dreigestirn hatte der SV Weil im weiteren Verlauf des Duells gegen den FC Zell Vorteile. Dass die Partie 2:3 verloren wurde, lag an der eklatanten Abschlussschwäche. „Die hat uns letztlich im Derby das Genick gebrochen“, grantelte Coach Schepperle nach Spielschluss.