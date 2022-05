Fußball Perspektive macht Laune

Teningen. Schau an, der FC Auggen! Die Rebländer grüßen vor dem 32. Spieltag von Tabellenplatz vier in der Verbandsliga Südbaden. Daran änderte auch die 1:2-Niederlage im Nachholspiel am Mittwoch beim SC Pfullendorf nichts. Diesen kleinen Schönheitsfleck will der FCA nun am morgigen Samstag im Heimspiel (Anpfiff 14.30 Uhr) gegen den FC Teningen mit einem Dreier tilgen.

Angesichts dieser herausragenden Platzierung fragt sich der Betrachter, warum sich die Verantwortlichen des Dorfvereins dazu entschlossen haben, den Posten des Trainers mit Rückkehrer Marco Schneider neu zu besetzen. Sportchef Björn Giesel klärt auf: „Wir haben uns in der Winterpause mit Daniel Kreisl zusammengesetzt. Dabei stellte sich heraus, dass es für die kommende Spielzeit nicht den gewünschten Konsens gegeben hat. Beide Seiten sind dann übereingekommen, sich am Saisonende zu trennen. Mit Marco Schneider haben wir einen Mann an der Seitenlinie, der es versteht, die jungen Spieler im Kader auf ein der Liga angemessenes Niveau zu heben. Deshalb setzt der Klub mit Marco Schneider weiter auf talentierte und hungrige Spieler.“