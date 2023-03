Fußball Peter Johann übernimmt Trainerposten

Mit Peter Johann übernimmt ein erfahrener Trainer mit VfR-Vergangenheit ab sofort die junge Mannschaft aus Bad Bellingen. Er agierte in der Saison 2019/20 bereits als Co-Trainer beim VfR, kehrt nun nach seiner letzten Trainertätigkeit beim FSV Rheinfelden vor eineinhalb Jahren zurück ins Rheinstadion.

„Mit Johann gewinnt der VfR einen erfahrenen Mann an der Seitenlinie, der die Mannschaft und Verein bereits bestens kennt und dem Team sofort weiterhelfen kann. Johann stößt per sofort zur Mannschaft und übernimmt bereits die Vorbereitung zum kommenden Heimspiel am Wochenende“, erklären die Verantwortlichen des VfR in einer Pressemitteilung.