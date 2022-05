Fußball Petereit schießtOffenburgzum Titel

Selbst Platz zwei ist für Denzlingen nicht mehr sicher. Durch den 6:2-Erfolg gegen Weil ist der FC Waldkirch bis auf einen Zähler an Denzlingen herangerückt.

Offenburg begann schwungvoll, war vom Anspiel weg die spielbestimmende Mannschaft. Folgerichtig fiel in der 19. Minute das 1:0 für den Tabellenführer. Harter steckte den Ball zu Kinast durch. Der schiebt den Ball an Auggens Keeper Lauer vorbei in die Maschen. Doch Auggen schlug in der 57. Minute zurück, als Bischoff der 1:1-Ausgleichstreffer glückte. Wie schon in Weil war erneut Marco Petereit der Matchwinner. Als es schon nach einem Remis aussah, glückte dem OFV-Torjäger in der 86. Minute der 2:1-Siegtreffer.