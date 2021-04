Fußball Pfeiffer zum FCZ

Pfeiffer trug schon einmal das FCZ-Trikot. Bereits in der Saison 14/15 spielte er in der Hinrunde in Zell und erzielte in 14 Spielen sechs Tore. „Aus familiären Gründen zog es ihn in der Winterpause wieder zurück zu seinem Heimatverein FC Schönau“, schreibt der FCZ. Der neuerliche Wechsel hänge in erster Linie mit Pfeiffers Wohnortwechsel zusammen. Auch Jonas Krumm, einer seiner besten Freunde, dürfte mit ausschlaggebend für den Wechsel zum FCZ gewesen sein, so der Verein.

Beim FC Zell freut man sich riesig, dass es zu einer erneuten Zusammenarbeit kommt. „Beide Seiten kennen sich gut. Wir hoffen sehr, dass Dominik schnell in der jungen Mannschaft eine wichtige Rolle einnehmen kann.“ Mit dieser Personalie sind die Planungen des Bezirksligisten fast abgeschlossen. „Lediglich eine letzte Zusage steht noch aus.“