„Wir sind sehr froh, dass wir so einen hochkarätigen Neuzugang, der auch das Trainerteam ergänzen wird, für die neue Saison verpflichten konnten“, freute sich Sportvorstand Luigi Squillace. „Der FCW war die vergangenen Jahre immer wieder mit David in Kontakt. Wir sind sehr stolz, dass wir es nun geschafft haben, ihn zu überzeugen“, so Francesco Falanga, der Sportliche Leiter des FC Wittlingen.

David Pinke gilt beim FVLB zweifelsohne als Leistungsträger. In der aktuellen Saison überzeugte Pinke nicht nur als Defensive-Spieler, sondern glänzte auch als Torschütze. Bislang erzielte Pinke acht Tore, Das ist eine überragende Quote. Vor allem sein Kopfballspiel nach Standard-Situationen ist beim Gegner gefürchtet.