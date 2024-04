Fußball: Platz fünf das erklärte Ziel

Auch wenn nach vorne nichts mehr geht, gehen die Grenzstädter mit einem fixen Ziel in die letzten neun Saison-Begegnungen: „Wir wollen Fünfter werden. Das ist durchaus zu schaffen. Es ist nur ein Platz, den die Weiler als aktueller Tabellensechster gutmachen wollen. Vor Weil steht allerdings der SC Wyhl, der zwar nur einen Zähler mehr auf dem Konto hat, aber aktuell von Sieg zu Sieg eilt. Wyhl gastiert beim FSV Rheinfelden am Samstag. Dort hängen die Trauben hoch. Da könnte es durchaus sein, dass der SVW mit einem Heimsieg an den Wyhlern vorbeizieht und nach dem 22. Spieltag der Landesliga, Staffel 2, als Fünfter in der Tabelle auftaucht.

Coach Schepperle setzt wohl wieder auf die Startelf, die in Waldshut so hoch gewonnen hat. Vor allem mit der Offensivleistung war Schepperle vor einer Woche sehr zufrieden.