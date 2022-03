Fußball Platzt auswärts endlich der Knoten?

SV Buch (4.) – FC Schönau (6.); Sa.; 15 Uhr: Während der FC Schönau zuhause im Jogi-Löw-Stadion eine absolute Macht ist und mit 22 Punkten auch die Heimtabelle anführt, will es auf des Gegners Platz noch nicht so recht funktionieren. Gerade einmal fünf Zähler sammelten die Schönauer auf fremdem Rasen. „Wir wollen jetzt auch endlich auswärts den Knoten lösen“, macht Trainer Christian Lais deutlich. „Hoffnung macht mir die Moral der Mannschaft. Alle verfolgen dieses Ziel.“ Ob dies allerdings schon morgen gegen Buch funktioniert, bleibt abzuwarten. Denn Lais ist erneut gezwungen, die Mannschaft auf einigen Positionen umzustellen. „Das bleibt für uns alle eine Herausforderung.“ Nicht zu lange aufhalten wollte sich Lais mit der Derbyniederlage beim FC Zell. „Wir haben das Spiel analysiert, aber wir treffen ja auch noch einmal in dieser Runde auf Zell. Daher richten wir den Fokus jetzt nach vorne.“ Nichtsdestotrotz machte der Schönauer Auftritt Mut. „Die Jungs haben alles gegeben und über weite Strecken gut mitgehalten.“

SG FC Wehr-Brennet (11.) – Bosporus FC Friedlingen (17.); So.; 15 Uhr: Urs Keser, Trainer der SG FC Wehr-Brennet, hat beim Ski-Urlaub mit seiner Familie noch einmal Kraft für die anstehende Rückrunde tanken können. Seit Mittwoch ist der Übungsleiter wieder zuhause. Für seine Schützlinge steht am Wochenende eine wichtige Partie auf dem Plan, denn die drei Punkte müssen gegen den Tabellenletzten zwingend zuhause behalten werden. Allerdings hatte die Keser-Elf in der Vorbereitung mit einigen Problemen zu kämpfen. Gerade einmal zwei Tore erzielte Wehr-Brennet in all ihren Testspielen. „Dementsprechend steht die Verteidigung des Nichtabstiegsplatzes über allem“, betont Keser. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sechs Punkte. Die Qualität, nichts mit den unteren Plätzen zu tun zu haben, hat die SG allemal. Bitter: Kapitän und Leistungsträger Fabian Schmidt fällt erst einmal mit Leistenproblemen aus. „Er fehlt brutal.“