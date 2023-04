Fußball Platzverweis für Höpfl der Knackpunkt

Entsprechend zufrieden war Szesniak dann auch mit der Leistung seiner Mannschaft, auch wenn es in Kuppenheim nicht zum Sieg gereicht hat. Die Gäste aus der Lerchenstadt gingen mit 1:0 durch Maurice Muslic (19.) in Führung. „Sie war vom Spielverlauf her vielleicht etwas glücklich“, meinte Szesniak. „Wir haben zwar gut nach vorne gespielt, aber Kuppenheim war auch in dieser Phase spielbestimmend.“ Das Tor hatte aber durchaus etwas Gutes für die Gäste. Im Boxen würde man von einem Wirkungstreffer sprechen, denn das Momentum kippte auf die Seite des FVLB, der es allerdings versäumte, daraus Kapital zu schlagen und noch ein weiteres Tor zu erzielen.

Es dauerte allerdings bis zur 38. Minute, bis sich die Gastgeber wieder berappelt hatten und mit etwas Glück zum Ausgleich kamen. „Wir können den Ball zwei Mal an der Seite klären, irgendwie kommt der Ball dann trotzdem in die Mitte, und ein Kuppenheimer hält einfach den Fuß hin“, beschreibt der Lörracher Übungsleiter die Situation, die zum 1:1 durch Steven Herbote führte.