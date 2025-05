Fußball: Pokalfight auf Augenhöhe

Der kleine, aber feine Unterschied ist, dass es am Donnerstag, ab 16 Uhr, in der Rheinfelder Natur Energie Arena nicht um drei Punkte, sondern eine definitive Titelentscheidung geht. „Finalspiele können jederzeit in alle Richtungen ausschlagen“, weiß auch Wittlingens Cheftrainer Fabio Muto, der sich am Samstag mit seiner Elf in seinem langjährigen Wohnzimmer, dem Zeller Brühlpark, geschlagen geben musste. Zwischen 2013 und 2020 war Muto für die Grün-Weißen aktiv.

Muto zieht auch Positives aus der Niederlage

„Wir haben es am Samstag besonders in Halbzeit eins über weite Strecken gut gemacht. Ich kann aus dieser Niederlage auf jeden Fall auch Positives ziehen“, blickt der Wittlinger Übungsleiter auf das vergangene Topspiel zurück. An der Herangehensweise möchte Muto auch deshalb, wenn überhaupt, nur minimale Änderungen vornehmen. „Vielleicht werden wir taktisch oder nominell kleine Änderungen vornehmen, das wird sich noch zeigen“, so Muto.