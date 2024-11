Fußball: Polat ein Segen für den FSV

Seit dieser Runde spielt Wunderlich jedoch nur noch in der Reserve. In sieben Partien erzielte er dort in der Kreisliga C auch schon wieder zwölf Tore. Nicht auszuschließen, dass Wunderlich in den kommenden Spielen wieder für die Brunner-Mannschaft auflaufen wird, da sich die „Zweite“ bereits in die Winterpause verabschiedet hat.

Ins Frühjahr wurde die Begegnung zwischen Kandern und Weil II verlegt. Das Problem ist bekannt: Der neue Kunstrasenplatz in Kandern lässt nach wie vor auf sich warten. Dass die Weiler das Spiel zuhause austragen, war zudem nicht möglich. Für Tim Großklaus und seine Kanderner steht nun ein entspanntes Wochenende bevor.

Tumringen hat ein Ausrufezeichen gesetzt

Ein Ausrufezeichen setzte der FV Tumringen zuletzt beim 5:0 in Steinen. Es läuft zwar ganz gut für den Aufsteiger, nach der einen oder anderen Verstärkung hält man im Grütt aber dennoch Ausschau. „Aber wie jeder weiß, ist es nicht so einfach im Winter“, sagt Trainer Daniel Stöcklein.