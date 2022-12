Fußball Positiven Trend fortsetzen

Nach der Partie in Köln ist für die Freiburgerinnen die Hinrunde auch fast beendet: „Grundsätzlich bin ich absolut zufrieden. Wir haben in den Spielen gepunktet, in denen wir unbedingt Punkte holen wollten. Wenn wir in Köln gewinnen, ist es für uns eine sehr gute Hinrunde gewesen. Das letzte Hinrundenspiel gegen Wolfsburg folgt allerdings erst im nächsten Jahr. Das müssen wir noch abwarten“, so der Rückblick von Theresa Merk. „Nichtsdestotrotz haben wir uns vor den Mannschaften in der Tabelle positioniert, vor denen wir uns auch vor der Saison positionieren wollten.“

Die Ziele für das letzte Spiel des Jahres und die anstehenden Rückrundenpartien sind klar: „Es wäre super, wenn wir den Abstand nach oben möglichst gering halten könnten, um in den Rückrundenspielen dann auch gegen Frankfurt und Hoffenheim etwas mitzunehmen.“

Weiterhin nicht zur Verfügung stehen dem Freiburger Trainerteam im letzten Auswärtsspiel des Jahres Svenja Fölmli (Knieverletzung), Kim Fellhauer (Aufbautraining nach Knieverletzung) und Jobina Lahr (Knieverletzung).