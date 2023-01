Fußball PR-Spektakel in Saudi-Arabien: Ronaldo trotz 4:5 glücklich

"So glücklich, wieder auf dem Platz zu stehen", schrieb der 37 Jahre alte portugiesische Fußball-Superstar nach dem 4:5 einer Allstar-Auswahl seines neuen Clubs Al-Nassr und dessen Rivalen Al-Hilal gegen Paris Saint-Germain mit Weltmeister Lionel Messi. Dass er dabei selbst zwei Tore erzielt hatte, freute Ronaldo freilich auch.

Und schön sei es gewesen, alte Freunde zu treffen, schrieb er am späten Donnerstagabend zu Bildern, von denen eins Ronaldo zeigt, wie er zur Begrüßung vor dem Anpfiff Arm in Arm mit Messi steht. Der Argentinier wiederum postete in einer Story auf Instagram eine Minisequenz, auf der er bei einer herzlichen gegenseitigen Umarmung mit Ronaldo zu sehen ist.