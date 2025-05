Fußball: Primus beweist Nehmerqualitäten

„Der zweite Platz ist nicht unser Ziel in dieser Saison.“ Sportlich läuft es beim FCK gerade, auch mit der Leistung im Steinen-Spiel zeigt sich Großklaus sehr zufrieden: „Das war eine super Leistung. Am Ende kann es auch 7:1 oder 8:1 ausgehen.“ Überraschenderweise nicht in der Torschützenliste aufgetaucht ist am Sonntag Großklaus selbst. „Ich hatte Pech im Abschluss“, grinst der 37-Jährige. „Von mir wollte kein Ball rein. Dafür hat Marlon drei Dinger gemacht.“

Denz trifft gleich dreimal für den FCK

Die Rede ist von Marlon Denz, der für das 1:0, 3:1 und 4:1 zuständig war. Beim seinem ersten Treffer nach einer knappen halben Stunde vollstreckte er auf Vorarbeit von Luca Kraus im Stile eines echten Torjägers. Beim zweiten Tor netzte Denz nach einer Großklaus-Flanke ein und beim 4:1 spielte der 22-Jährige seine Geschwindigkeitsvorteile aus und entwischte somit der Steinener Hintermannschaft.

„Das war ein tolles Tor“, findet Großklaus, der davon ausgeht, dass Denz auch über den Sommer hinaus in der Au auflaufen wird: „Marlon spielt jetzt seit sieben Spielen im Sturm. Zuvor kam er über die Außen. Im Angriff macht er es einfach super, er trifft eigentlich in jedem Spiel.“ Denz erzielte bislang 13 Tore in dieser Spielzeit. In der internen Rangliste liegt er dabei nur hinter Großklaus (25). Neben Denz traf für Kandern übrigens auch Lucas Bieler. Paolo Disanto „lochte“ auf Steinener Seite zum zwischenzeitlichen 1:2 ein.