Fußball Primus patzt -Kuriosum in Hauingen

„Das Ergebnis ist verdient. Wir haben unsere schlechteste Saisonleistung abgerufen“, moniert TuS-Coach Sascha Müller. „Wir hatten kaum Torchancen. In der Defensive machen wir dann zu allem Überfluss noch einen Bock, der zum 1:1 führt. So ein Spiel muss man eben über die Zeit bringen. Das ist uns nicht gelungen.“

Gelb, Gelb/Rot innerhalb weniger Sekunden

Für Eichsel traf Kai Karau knapp 20 Minuten vor Schluss. Romano Berger hatte die Gastgeber in der Anfangsviertelstunde in Führung gebracht. Nach dem 2:2 in Karsau gaben die Stettener erst zum zweiten Mal in dieser Saison Punkte ab. „Solche Spiele gibt es nun mal. Wichtig ist, dass das eine einmalige Sache bleibt und wir am kommenden Wochenende gegen Steinen wieder ein anderes Gesicht zeigen.“