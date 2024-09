Fußball: Pude lässt es wieder krachen

Zweiter Saisonsiegfür den FC Hausen

Kurz vor der Halbzeit brachte Timo Adelmann die Seinen mit einem sehenswerten Seitfallzieher im Sechzehnmeterraum in Führung. Von den Bamlachern kam in der Offensive über weite Strecken zu wenig. Hausen stand kompakt, sodass die Markgräfler lediglich einmal in den gesamten 90 Minuten zu einer gefährlichen Torgelegenheit gekommen sind. Nach einem mustergültigen Konter markierte Gioele Clissas‘ Schlenzer aus 20 Metern auf Vorarbeit von Manuel Amoruso den 2:0-Endstand.

Für Hausen steht am kommenden Wochenende das Highlight-Spiel gegen den SV Schopfheim auf der Agenda. Der Nachbar vom Oberfeld hat am Samstagnachmittag zuhause gerade noch so einen Zähler aus dem Duell mit dem TuS Maulburg mitnehmen können. Am Ende stand ein 3:3 zu Buche. Sergio Cammarano sorgte in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer, seinem insgesamt schon neunten in dieser Spielzeit, für das späte Remis.