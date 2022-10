Fußball Punkt für den Gast viel zu wenig

So brachten die Rheinfelder den SC Wyhl wieder ins Spiel. „Allerdings waren die beiden Treffer irregulär“, sagte Musliu. Zunächst habe der Schiedsrichter das Handspiel von außerhalb in den Strafraum verlegt. Und beim zweiten Wyhler Treffer sei Schiedsrichter Jacob eine Regelwidrigkeit unterlaufen. Der Unparteiische wurde angeschossen. Statt das Spiel, wie es das Regelwerk vorsieht, mit Schiedsrichterball fortzusetzen, lief das Spiel weiter und führte dann zum Wyhlener 2:1. Beim FSV will Musli nun prüfen lassen, ob die Aussicht seitens des FSV Rheinfelden auf Einspruch besteht.

Langsam aber sicher wird die Lage für den FSV Rheinfelden, der in der vergangenen Spielzeit bis weit in die Rückrunde mit einer personell schwächeren Truppe souverän die Tabelle anführte, die Aussicht auf ein Eingreifen in den Titelkampf schon ein wenig hoffnungslos. Im Moment liegen die Rheinfelder elf Punkte hinter Tabellenführer VfR Hausen. Aber war es nicht so, dass dem FSV seine Schwäche in der vergangenen Spielzeit Mut machen soll, wo die Rheinfelder auf der Saisonzielgeraden noch einen großen Vorsprung aus der Hand gegeben hatten.