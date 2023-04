Fußball Punkte jetzt holen

Ihr Debüt ging am vergangenen Wochenende mit einem 0:4 in Jestetten gründlich in die Hose. Sind die Probleme größer, als Sie es erwartet hatten?

Es geht um allgemeine Dinge, die nicht funktionieren. Häufig hängt das auch mit der Einstellung zusammen. Der Kopf spielt in dieser Saisonphase auch eine Rolle. Jestetten hatte den Sieg sicherlich verdient, wir hatten aber auch Chancen, noch einmal zurückzukommen. Das Spiel haben wir jetzt abgehakt. Ich muss mir noch ein genaueres Bild von der Mannschaft machen. Der erste Eindruck ist aber gut.

Wie schätzen Sie die Lage im Tabellenkeller insgesamt ein?

Zehn Mannschaften kämpfen gegen den Abstieg. Das ist schon krass. Es ist nicht einfach, wenn man am 23. Spieltag eine Mannschaft übernimmt. Für uns gilt es nun Punkte zu holen. Am besten fangen wir gleich am Sonntag gegen Waldshut an. Es spielt keine Rolle, wie stark der Gegner ist. Es zählen nur Punkte.