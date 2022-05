Fußball Punktgewinn am Ende zu wenig?

Von Michael Hundt

Weil am Rhein. So richtig jubeln konnten am Ende nur die Gäste aus Radolfzell. Zunächst waren sie gleich zu Beginn mit 1:0 in Führung gegangen, schafften es dann in der zweiten Halbzeit zwei Mal, einen Rückstand zu egalisieren. Begünstigt wurden die Treffer der Gäste allerdings auch durch das Abwehrverhalten der Hausherren, das nicht immer sattelfest war. Immer wieder patzte die Defensive, hatten es zwei Mal ihrem Keeper Sandor Keller und zwei Mal dem Pfosten zu verdanken, dass die Bodenseekicker nicht noch mehr Tore im Nonnenholz-Stadion erzielten. „Wir haben den letzten Schritt nicht immer gemacht. Waren nicht immer eng genug am Gegner“, lautete die Analyse von Schepperle.