Fußball Quartett kehrt in den Kader zurück

Gegen Nöttingen müssen sich die Grenzstädter deutlich steigern, sonst wird es die nächste Abfuhr geben.

Hoffnung macht Aktas die Tatsache, dass sein Rumpfkader in Ilshofen für das Match am Sonntag personell aufgerüstet wird. So werden die Offensiven Guy Roger Eschmann und Sidy Dieng genauso in den Kader zurückkehren wie Aramis Rohner und Mirco Böhler, die ihre Verletzungen überwunden haben. Das Quartett steigert zweifelsohne die Qualität der Mannschaft.

Wieder fit sind auch der Langzeitverletzte Witali Semenschuk und Kevin Meier. Beide sollen sich aber zunächst einmal in der zweiten Mannschaft wieder an den Wettkampf gewöhnen.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Torwart Marc Philipp. Wegen einer Grippe war er schon in Ilshofen nicht dabei. Dort saß Co.-Trainer Thomas Wasmer als Ersatz für Stammkeeper Dominik Lüchinger auf der Bank. Fehlt Philipp über morgen erneut, muss Wasmer wieder ran.

Gegner FC Nöttingen hat enorme Qualitäten in der Offensive. Auffällig in den vergangenen Wochen war, dass bis auf die Ausnahme gegen Bietigheim-Bissingen jeweils mindestens drei Tore erzielt wurden. In Ilshofen war es Ernesto de Santis, der beim 6:0 dreimal traf, gegen Bruchsal (6:1) Jimmy Marton. Beide fehlten jüngst im Heimspiel gegen Göppingen. Dafür war Nikolas Dobros zur Stelle und sorgte mit seinen vier Treffern schon in der ersten Halbzeit für eine Vorentscheidung. Am Sonntag im Grütt werden die Stürmer Marton (Rotsperre) und Santis (verletzt) erneut fehlen. Auf die FVLB-Abwehr wird wohl übermorgen viel Arbeit zukommen.