Fußball Rapp steht wieder im Tor

Zell im Wiesental. 7:1, 0:4. Das ist die Achterbahnfahrt des FC Zell in den beiden ersten Landesliga-Spieltagen. Nun gibt der SV Kirchzarten am morgigen Samstag ab 17 Uhr seine Visitenkarte im Zeller Brühlpark ab.

Keiner ist beim Aufsteiger nach der klaren Derby-Niederlage am vergangenen Samstag beim SV Laufenburg in Panik verfallen. Am wenigsten Cheftrainer Lars Müller: „Wir hatten in Laufenburg auch gute Momente. Es darf aber nicht passieren, dass wir nach den beiden schnellen Gegentreffern vor der Pause die Köpfe hängen lassen und es den Laufenburgern in der zweiten Halbzeit so einfach gemacht haben.“ Müller hat auch gesehen, dass sich seine Mannschaft als eingespieltes Team auf dem heimischen Kunstrasen auf Rasenplätzen noch schwer tut. „Daran müssen wir uns schnellstens gewöhnen. Wir können nicht immer auf unsere Heimstärke bauen.“