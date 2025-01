Fußball: Rasenberger kehrt zurück

Fußball-Kreisligist SG Grenzach-Wyhlen darf einen alten Bekannten willkommen heißen. Bereits im Dezember war klar, dass Angreifer Nico Rasenberger den Landesligisten TuS Binzen, zunächst mit unbekanntem Ziel, verlassen würde. Nun kehrt der 30-Jährige nach elf Landesligaeinsätzen (ein Tor) im Vorderen Kandertal zurück an seine alte Wirkungsstätte, wo er bereits in der Saison 2023/2024 seine Treffsicherheit bewies (21 Treffer in 18 Partien).