Fußball: Real-Coach Ancelotti stellt klar: Keine Aussage vor 25. Mai

An dem Tag spielen die Königlichen in der Primera División zuhause gegen Real Sociedad aus San Sebastián - und in der Real-Wunschwelt feiern der Club dann den Titel. In der Meisterschaft kann sich Real im Fernduell mit Spitzenreiter FC Barcelona bei bereits vier Punkten Rückstand allerdings keinen Ausrutscher leisten. Am nächsten Wochenende kommt es zum möglicherweise vorentscheidenden Clásico in Barcelona.

"Ich mag diesen Verein und ich mag meine Spieler sehr gern", sagte Ancelotti in der Pressekonferenz vor dem Match gegen Celta Vigo (Sonntag, 14 Uhr). "Ich verstehe, dass ihr es wissen wollt, aber ich habe nicht die Absicht, jetzt darüber zu sprechen", betonte der hochdekorierte Italiener: "Ich weiß genau, was ich tun werde."