Fußball: Rebländer erleiden herben Rückschlag

Nach der Pause mühten sich die Auggener nach Kräften, hatten nun mehr Ballbesitz, blieben aber im Spiel nach vorne harmlos. In der 70. Minute trafen die Gastgeber im Sekundenabstand zweimal den Pfosten. Kurz darauf erzielte SVB-Topstürmer nach einem Konter sein drittes Tor in diesem Match. Schließlich war es Jonas Knobelspiess, der in der 84. Minute wieder nach einem Konter das 4:0 markierte. Somit war die erste Klatsche für den FC Auggen in der noch jungen Saison perfekt. Am kommenden Sonntag gastiert der SV Linx ab 15 Uhr iin Auggen.