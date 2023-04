Fußball Rebländer feiern einen glücklichen Punktgewinn

Lauer rettet das Remis

In der ersten Halbzeit agierten die Gäste aus Auggen sogar etwas agiler als die Hausherren – vor allem mit dem Ball. Doch wie so oft in den vergangenen Wochen gelang es den Rebländern nicht, auch wirklich gefährliche Torchancen zu kreieren. „Wir hatten sportlich die besseren Lösungen“, meinte Björn Giesel, Sportlicher Leiter des FC Auggen. Vor allem durch Matthias Dold und Bastian Bischoff, die zwei Mal zum Abschluss kamen.

Was das Erzeugen von Torchancen betraf, waren die Hausherren besser, was aber an groben Fehlern im Defensivbereich der Auggener lag und nicht an einer etwaigen spielerischen Überlegenheit des SC Lahr.