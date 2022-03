Fußball Rebländer verpassen den Befreiungsschlag

Lörrach Burg Rötteln erstrahlt blau-gelb

Als weithin sichtbares Zeichen der Solidarität mit der Urkaine erstrahlte die Burg Rötteln am Samstagabend in den Farben der ukrainischen Nationalflagge. Die Aktion ging auf den Lörracher Jonathan Hitzfeld zurück und wurde im Zusammenspiel verschiedener Akteure umgesetzt. Ziel sei es, die Menschen zu Spenden für lokale Hilfsaktionen aufzurufen, so der Initaitor im Vorfeld . In den sozialen Netzwerken stieß die Aktion auf große Resonanz. Foto: mek/Text: jab