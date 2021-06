Fußball Reißen alle Stricke, wird am Ende gelost

In der Jugend ist die Lage ähnlich, hier sind teilweise noch Spiele aus fünf Runden auszutragen. Der Verbandsjugendausschuss hat deswegen dem Verbandsvorstand vorgeschlagen, die Verbandspokalwettbewerbe der Saison 2020/21 in allen Altersklassen abzubrechen. In der A-Jugend wird der SC Freiburg am DFB-Vereinspokal der Junioren in der Saison 2021/22 teilnehmen. Grund ist der DFB-Vorstandsbeschluss, der den DFB-Pokalwettbewerb in der Saison 2020/21 abgebrochen hat. In der Saison 2021/22 startet das gleiche Teilnehmerfeld wie in der Spielzeit 2020/21. Somit entfällt die Meldung der Landesverbandsteilnehmer für den DFB-Vereinspokal der Junioren für die Saison 2021/22.

Noch offen ist dagegen im Bezirk Hochrhein, wie es mit dem Pokalwettbewerb bei den Aktiven und beim Nachwuchs weitergeht. Allerdings ist man von Vorstandsseite her nicht optimistisch, dass die Pokalwettbewerbe bis zum 30. Juni abgeschlossen werden können. Noch ist nämlich angesichts der Pandemie kein Vollkontakt-Training erlaubt.

Klappt’s mit einer Beendigung im Pokal nicht mehr, werden die vier Teilnehmer am Südbadischen Vereinspokal ausgelost. Das sind: SF Schliengen, TuS Efringen-Kirchen, FC Hauingen, SV Buch, FC Erzingen, SG Mettingen/Krenkingen, SV Jestetten und der Sieger der Achtelfinalbegegnung SG Grenzach-Wyhlen gegen SV Herten.