Fußball-Rekordmeister: Bayerns Transfersommer: Ito, Olise, Palhinha - und wer geht?

Nach der zurückliegenden ersten titellosen Saison seit 2012 will der Rekordmeister mit einem aufgemotzten Kader wieder angreifen - national und auch international. Dazu bedarf es auch neuer Spieler: Neben den bereits fixierten Zugängen Hiroki Ito (VfB Stuttgart) und Michael Olise (Crystal Palace) soll auch Joao Palhinha kurz vor der Unterschrift stehen. Der EM-Teilnehmer mit Portugal, dessen Verpflichtung vom FC Fulham im Sommer 2023 in letzter Minute noch gescheitert war, hat in München nach einem "Sky"-Bericht bereits den Medizincheck absolviert. Eine Unterschrift Palhinhas, der am Dienstag seinen 29. Geburtstag feierte, werde noch vor dem Trainingsauftakt am Montag erwartet. Die Bayern äußerten sich nicht dazu.

Nun sogar Gerüchte um Spanien-Juwel

Zudem wollen die Münchner weiter Nationalspieler Jonathan Tah von Meister Bayer Leverkusen haben. Auch über ein Interesse am Leipziger Xavi Simons war immer wieder die Rede. Am Dienstag meldete die spanische "Marca" ohne Quellennennung, dass die Münchner neben anderen europäischen Topvereinen à la FC Barcelona, FC Liverpool oder FC Chelsea an Spaniens EM-Jungstar Nico Williams von Athletic Bilbao interessiert seien.