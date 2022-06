Fußball Relegationsrunde kann kommen

Von Uli Nodler

Rheinfelden. Das erste Spiel findet bereits am kommenden Donnerstag (Fronleichnam) beim Staffel 1-Vize statt. Es ist der FV RW Elechesheim. Direkt in die Verbandsliga steigt der SC Hofstetten auf. Auch in der Staffel 3 hat sich am letzten Spieltag nichts mehr geändert. Der FC Singen ist Meister und steigt in die Beletage des südbadischen Fußball auf. Platz zwei geht an die Spvgg. F.A.L. Auf diese Mannschaft trifft der FSV Rheinfelden zu Hause