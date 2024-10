Fußball Remis in Polen: Deutsche U21 beendet EM-Quali ungeschlagen

Wanner zeigt, warum ihn alle wollen

Wanner sorgte schnell wieder für die Führung - und wie! Nach einem Zuspiel des dribbelstarken Brajan Gruda schoss der Offensivspieler aus Heidenheim den Ball volley in den Torwinkel. Der gebürtige Österreicher Wanner hat noch nicht entschieden, für welche A-Auswahl er in Zukunft spielen will. Die Verbände aus Deutschland und Österreich werben um den Shootingstar.

Deutschland blieb am Drücker und erarbeitete sich durch einen präzisen Kopfball von Arrey-Mbi nach einer Ecke von Rocco Reitz einen Zwei-Tore-Vorsprung. Der Ausfall des im September mit fünf Toren in zwei Spielen so treffsicheren und aktuell verletzten Dortmunders Karim Adeymi fiel kaum ins Gewicht.

Die Polen, die bei einem Sieg als einer der besten Gruppenzweiten das EM-Ticket ganz sicher gehabt hätten, erhöhten in der zweiten Hälfte jedoch den Druck und kamen durch Kaluzinski und Fornalczyk zum Ausgleich. In der Schlussphase rettete Verteidiger Jan Thielmann auf der Linie das Remis für Deutschland.