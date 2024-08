Fußball: Reserveteams mucken auf

Das letzte Mal, dass die Weiler den Platz ohne Punkte verlassen haben, war am 16. März beim 0:4 gegen den FC Hauingen. 4:0 stand es nach 90 Minuten auch am Sonntagnachmittag für Weil II beim ambitionierten FC Steinen-Höllstein. Zum Einstieg hatte es zuvor ein 4:1 über den ebenfalls stark einzuschätzenden SV Schopfheim gegeben.

Sandro Samardziclocht doppelt ein

„Natürlich haben wir uns solch einen Start gewünscht. Aufgrund der Urlauber sind wir jetzt aber schon überrascht, dass wir beide Spiele so klar gewinnen konnten“, erzählt Marco Kern vom Trainerteam. „Wir stehen in der Defensive aktuell auch überraschend gut.“ In Steinen brachte Neuzugang Marco Compagnino die Blau-Weißen in Führung. Zweimal Sandro Samardzic und Abdelbari Benai erhöhten nach dem Seitenwechsel. „In der ersten Halbzeit haben wir noch nicht wirklich zu unserem Spiel gefunden. Wir hatten zu viele Fehlpässe, der erste Kontakt war oft nicht gut. Nach der Pause haben wir das abgestellt. Wir waren richtig gut im Spiel und haben den Steinenern dann große Probleme bereitet.“ Einziger Wermutstropfen war die Herausnahme von Patric Lauber kurz vor dem Halbzeitpfiff. Der Routinier hatte zwei Schläge auf das Knie bekommen. Für ihn kam anschließend Emre Büklü in die Partie. Weiter geht’s für Weil II nach dem Pokal-Wochenende erneut mit einem Auswärtsspiel - dann beim SV Karsau.