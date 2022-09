Fußball Rheinfelden mit Problemen

Trotz zahlreicher leistungsstarken und namhaften Neuzugängen steht die Mannschaft von Cheftrainer Musa Musliu derzeit nur auf dem zwölften Rang in der Tabelle. Gerade mal nur einen Sieg haben die Rheinfeldener bisher in dieser Saison verbucht – und das auch erst am vergangenen Wochenende. Nun muss Musliu mit seiner Mannschaft am Sonntagvormittag bei der U23 des Freiburger FC antreten. Nicht nur die frühe Anstoßzeit um 11 Uhr macht das Spiel für Rheinfelden schwierig.

Auch wenn am vergangenen Wochenende der so sehnlich erwartete erste Saisonsieg eingefahren wurde, ein Ruhmesblatt war die Vorstellung der FSV-Kicker noch nicht. Vor allem das Auslassen der zahlreichen Torchancen darf sich am Sonntagvormittag für den vermeintlichen Meisterschaftsfavoriten nicht fortsetzen. „Wir arbeiten daran, dass es besser wird“, verspricht Musliu und hofft schon gegen FFC auf die Trendwende vor dem Tor. „Wir haben immerhin jetzt zwei Tore geschossen“, gibt sich Musliu optimistisch.