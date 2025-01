Fußball: Ribéry und Hitzfeld die Zaungäste

Das Interesse der Öffentlichkeit an diesem herausragenden Turnier war ungebrochen. Die Zuschauer erlebten in den Altersklassen U13 und U14 fesselnde Fußballspiele. In der Altersklasse U13 sicherte sich das Nachwuchsteam der Bundesliga-Spitzenmannschaft RB Leipzig den Pokal. Im Freien hieß der Sieger Juventus Turin, der im Finale Bayern München mit 1:0 bezwang.