Fußball Richtig, richtig starker Auftritt

In der Offensive waren Johannes Binkert und Robin Hinrichsen von der Gäste-Defensive zu keinem Zeitpunkt in den Griff zu bekommen. Eine exzellente Partie lieferte nach seiner Einwechslung auch Maurice Muslic ab. Da fiel es nicht ins Gewicht, dass Neuzugang und Mittelstürmer Bojan Saponja fehlte. Er war wegen der Hochziet seiner Schwester unabkömmlich.

Zudem ging Szesniaks Taktik, den Gegner kommen zu lassen und ihn dann klassisch auszukontern, perfekt auf. Nachdem Hinrichsen (11.) und Rümmele (20.) aus aussichtsreicher Position nicht trafen, machte es Pinke (21.) besser, als er einen Abpraller aus drei Metern zum 1:0 unter die Latte knallte. Zuvor brachte Paul Rohdenburg das Kunststück fertig, kurz vor der Torlinie an die Latte zu köpfen.

David Pinkte derneue Torjäger

Sechs Minuten später stockte dem FVLB-Anhang der Atem, als die Gastgeber den Ball im eigenen Strafraum vertändelten und Zamorano Philipp viel zu hart anspielte. Der Querschläger des FVLB-Keepers landete beim Elzacher Robin Dengler, der dann ebenfalls das Kunststück fertigbrachte, den Ball aus sechs Metern über das Gastgeber-Tor zu schlagen. Nach weiteren Großchancen der Heimelf bewahrte Philipp sein Team mit einem tollen Reflex (40.) vor dem Ausgleich.

War die erste Halbzeit schon sehenswert, steigerte sich der FV Lörrach-Brombach im zweiten Abschnitt weiter, ließ weitere Großchancen durch Hinrichsen und Böhler liegen.

Dann reklamierten die Gäste Strafstoß, als Böhler den durchgebrochenen Claudius Bührer zu Fall bringen wollte. Bührers Ball klatschte an den Pfosten und wurde dann aus der Gefahrenzone geschlagen. Schiedsrichter Samuel Kalmbach pfiff zum Ärger der Gäste nicht. Bei dieser Aktion verletzte sich der FVLB-Kapitän und musste Muslic Platz machen.

Kurz darauf gelang Pinke das beruhigende 2:0, als er einen wuchtigen Kopfball ins Elzacher Tor lenkte. Mit Muslic wurde das Angriffsspiel der Lerchenstädter noch druckvoller. Der 19-Jährige vernaschte die Gäste-Abwehrspieler nach Belieben und erzielte nach einem unwiderstehlichen Sololauf das 3:0. Da konnte anschließend auch ein Elfmeter-Gegentor nach einem Handspiel von Riede den FVLB-Erfolg nicht mehr gefährden.

Nicht nur Trainer Thorsten Szesniak fielen nach diesem starken Auftritt Zentnerlasten von den Schultern: „Heute ist es gelungen, in der Offensive kreativ zu spielen und gleichzeitig in der Defensive sicher zu stehen. Dann ist es schwer gegen uns zu spielen. Wir hatten schon in der ersten Halbzeit und dann auch im zweiten Abschnitt viele, viele Chancen. Wir hätten eigentlich schon früher alles klar machen müssen. Dass es mit den jungen Spielern so gut geklappt hat, ist der Lohn für die zielgerichtete Arbeit in der Vorbereitung. Unterdem Strich haben es gerade die vielen jungen Spieler in der Mannschaft sehr gut gemacht. Das freut mich sehr,“ gab der FVLB-Trainer lachend zu.