Fußball Richtungsweisende Duelle stehen an

SV Buch (6.) - SF Schliengen (8.); So.; 14.30 Uhr: Es läuft bei den Sportfreunden aus Schliengen zurzeit wie am Schnürchen. Drei Siege hat die Mannschaft von Trainer Alex Schöpflin zuletzt eingefahren. Mit einem Sieg am Sonntag beim SV Buch könnte der Aufsteiger mit dem kommenden Gegner punktemäßig gleichziehen und sich zudem dem oberen Tabellendrittel weiter nähern. Vor wenigen Wochen schien das noch in weiter Ferne. Das Mittelfeld in der Bezirksliga ist allerdings sehr eng beisammen. Sechs Zähler trennen den Sechsten gerade einmal vom Zwölften. „Mit einem weiteren Sieg würde es echt gut aussehen“, betont Coach Schöpflin, der vor der schweren Auswärtsaufgabe in Buch allerdings auf Leistungsträger Marek Höferlin verzichten muss. Der Mittelfeldmann sah beim Stand von 3:1 gegen Schlusslicht Weilheim Gelb-Rot. Personell hat Schöpflin ansonsten die Qual der Wahl. Der spielende Co-Trainer David Held feierte mit einem 20-minütigen Einsatz zuletzt sein Comeback. Möglicherweise reicht es an diesem Wochenende schon wieder für die erste Elf.

SG FC Wehr-Brennet (9.) - FC Hochrhein (7.); So.; 14.30 Uhr: 0:2 und 2:3 lag Wehr-Brennet am vergangenen Wochenende beim TuS Efringen-Kirchen zurück, um am Ende doch noch mit 4:3 den Platz als Sieger zu verlassen. „Das war echt top“, blickt SG-Trainer Urs Keser gerne zurück. „Wir haben schon so oft in dieser Saison ganz späte Gegentreffer kassiert. Jetzt haben wir ein wenig zurückbekommen.“ Keser muss in dieser Saison verletzungsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten. Drei Spiele vor der langen Winterpause kann der Übungsleiter nun aber positive Nachrichten vermelden. Kapitän Fabian Schmidt könnte in diesem Jahr doch noch einmal auflaufen. Der 29-Jährige, der sein letztes Bezirksliga-Spiel vor fast genau einem Jahr absolviert hat, trainiert wieder mit der Mannschaft. Leon Dombrowski und Marco Götz machen auch Fortschritte. Selbiges gilt für Jannis Koschinski. Auch bei Denis Götz gibt es Neuigkeiten. Der ehemalige Weiler wird in der kommenden Woche am Knöchel atroskopiert. Er wird wohl noch eine Weile ausfallen.