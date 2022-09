Fußball Riesen-Comeback nach 0:2

Aber auch im Spiel nach vorne fehlte dem FV Lörrach-Brombach in vielen Aktionen die Zielstrebigkeit, fanden die Mittelfeldspieler in der Spitze keine Anspielstation.

Matchwinner David Pinke

Als der SV Kuppenheim zwei Minuten nach Wiederanspiel auf 2:0 erhöht hatte, schien im Grütt die Messe gelesen. Doch dann ging nach dem Anschlusstreffer durch David Pinke (59.), der aus der Drehung beherzt „einlochte“, ein Ruck durch die Mannschaft. „Irgendetwas ist da passiert. Plötzlich spielten wir mutiger wir mutiger und zielgerichteter“, merkte Di Domenico an.

Die Gastgeber riefen nun mit dem neu gewonnenen Selbstvertrauen ihr vorhandenes Potenzial ab. Der bislang so abgeklärt und kompromisslos agierende SV Kuppenheim bekam große Probleme.

Und endlich agierte der FV Lörrach-Brombach konsequent im Abschluss. So war der 2:2-Ausgleich beinahe logisch, auch wenn er recht komisch anzusehen war. Julian Rümmele zirkelte einen Freistoß an Freund und Feind vorbei in die Maschen. Kuppenheims Torwart Louis Manz blieb wie angewurzelt stehen, weil er glaubte, dass einer seiner Abwehrspieler noch an den Ball käme.

Der FVLB begnügte sich nicht mit dem einen Punkt, wollte unbedingt mehr. Und zur Freude aller auf den Rängen gelang ihm das auch in der 83. Minute, als „Man of the Match“-Pinke nach einem Freistoß den Ball erneut aus der Drehung in den Winkel knallte. Der erste Saison-Heimsieg war für den FV Lörrach-Brombach unter Dach und Fach.