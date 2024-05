„Endlich. Darauf haben wir lange warten müssen“, pustet Schulz auch erst einmal durch. Die Negativerlebnisse in den vergangenen Wochen gingen natürlich auch am erfahrenen Übungsleiter nicht spurlos vorbei. In der ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer im Wiesentalstadion noch keine Tore zu sehen. Einen Schreckmoment gab es aber, als Kanderns Florian Bippus unglücklich auf den Rücken gefallen war und anschließend mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde.

Disanto kommt immerbesser in Fahrt

Nach dem Seitenwechsel tat sich in beiden Strafräumen schon deutlich mehr. Steinen legte vor, ging mit 2:0 (Paolo Disanto, Wissam Hawwa) in Führung. Doch Kandern kämpfte sich zurück und erzielte binnen sechs Minuten durch Laurens Meier und Mischa Hofer den Ausgleich. Im direkten Gegenzug war es dann erneut Disanto, der Steinen wieder in Front brachte. Der Rückkehrer kommt nach Verletzungsproblemen nun immer besser in Fahrt. Disanto traf sogar noch ein drittes Mal, doch Schiedsrichter Oliver Sachs pfiff die Aktion ab und zeigte stattdessen auf den Elfmeterpunkt, den Paul Ludwig letztlich zum Endstand verwandelte.