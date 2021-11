Fußball Romano glänzt nun als Stürmer

Von Fabian Schreiner

Efringen-Kirchen. Der TuS Efringen-Kirchen kommt einfach nicht vom Fleck. Gegen Schlusslicht FC Schlüchttal kassierte die Elf von Trainer Dennis Weiß vor Wochenfrist ein bitteres 1:5. „Die Leistung war eigentlich in Ordnung. Wir waren vorne aber wieder einmal nicht zwingend genug. In der Defensive haben wir die letzte Kompromisslosigkeit vermissen lassen“, erklärt Weiß. „Wir müssen es in Zukunft hinbekommen, uns für die Leistungen zu belohnen, und auch in Spielen zu punkten, in denen nicht alles für uns läuft.“ Dann müsse man über die Grenzen gehen und dagegenhalten, so der Übungsleiter, der in der Rückrunde die U19 des FV Lörrach-Brombach übernehmen wird und nach dann insgesamt sechseinhalb Jahren (davon fünf in hauptverantwortlicher Position) den Verein verlassen wird. Dass die letzte Halbserie von Weiß einen solchen Verlauf nehmen würde, hätten wohl nur die wenigsten gedacht. Nun bleiben Weiß und seinem Team noch vier Spiele, um doch noch mit einem einigermaßen versöhnlichen Ergebnis in die Winterpause zu kommen. Die Qualitäten dafür besitzen die Rebländer ohne jede Frage.