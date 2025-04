Fußball: Rückkehrer ist der Mann des Tages

Im ersten Durchgang neutralisierten sich beide Teams weitgehend und operierten viel mit langen Bällen hinter die Abwehrreihen. Auf beiden Seiten blieb dies aber meist erfolglos. Die einzige Großchance verzeichneten die ersatzgeschwächten Gastgeber in Minute 22, als Domenico Maier per Kopf am überragend reagierenden Nils Lehmann im Schliengener Gehäuse scheiterte. Kurz vor dem Seitenwechsel ahndete der Unparteiische Stephan Kiefer ein strafbares Halten von Tom Wihler an Amin El-Ghazi im Schliengener Strafraum (44.).

Der Gefoulte trat selbst an und setzte den Strafstoß in die untere linke Ecke. Lehmann war zwar am Ball, konnte die Kugel aber nicht entscheidend abwehren. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste immer mehr das Zepter in die Hand und kamen circa 20 Minuten nach Wiederanpfiff zum Ausgleichstreffer durch Rückkehrer Kessler (64.).