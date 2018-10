Fußball Rusmir Omeragic

Das Spitzentrio in der Kreisliga A-West muss an diesem Wochenende auswärts ran. Der Abstiegskracher am zwölften Spieltag steigt in Todtnau. Die Gastgeber treffen auf Schlusslicht FV Haltingen. Wer landet in dieser Partie einen „Big Point“?

Der Trainer des FC Bad Säckingen tippt den zwölften Spieltag:

Bad Säckingen - TuS Maulburg 1:1

TuS Kl. Wiesental - Bosporus FCF 1:3

SV Schopfheim - FC Huttingen 3:3

SV Todtnau - FV Haltingen 2:1

FV Lö.-Brombach III - Hauingen 4:1

SV Karsau - SV Liel-Nieder. 1:3

FV Degerfelden - FC Steinen-H. 1:2

FC Hausen - TuS Lö.-Stetten 1:1

Von Fabian Schreiner

Lörrach. Bosporus FC Friedlingen hat das spielfreie Wochenende zuletzt sehr gut getan. Leistungsträger Servet Ay-Güven konnte sich in dieser Zeit auskurieren. In den vergangenen zwei Spielen stockte es ein wenig. Gegen Lörrach-Stetten erkämpfte sich der Bezirksliga-Absteiger in der Schlussminute einen Punkt und in Todtnau verlor die Mannschaft von Trainer Riza Bilici.

Heute geht’s für den Tabellendritten zum Auswärtsspiel gegen den TuS Kleines Wiesental. Anpfiff ist um 17 Uhr. „Uns war bewusst, dass nach dem tollen Saisonstart auch ein Rückschlag kommen wird. Es wäre nun falsch zu sagen, dass alles schlecht läuft. Wir dürfen ja nicht vergessen, wo wir herkommen. Die vergangenen Bezirksliga-Saison war eine einzige Katastrophe“, erklärt Bilici.

Aktuell beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Lörrach-Stetten fünf Zähler, wobei Bosporus ein Spiel weniger hat. „Meine Jungs sollen Spaß am Fußballspielen haben. Die Ergebnisse werden dann wieder von alleine kommen.“

Nur einen Zähler hinter Bosporus liegt etwas überraschend Aufsteiger SV Liel-Niedereggenen. Die Mannschaft von Spielertrainer Tim Großklaus überzeugte bislang auf ganzer Strecke. „Wir wollen bis zur Winterpause weiter fleißig punkten, damit wir den Klassenerhalt schon in der Tüte haben“, so der ehemalige Profi. Morgen (15 Uhr) gastiert Liel auf dem Dinkelberg beim SV Karsau.

„Für uns ist das ein Endspiel“, sagte Haltingens Sportchef Norman Rueb zuletzt. Die Partie beim SV Todtnau hat für beide Teams einen sehr großen Stellenwert. Todtnau hat sich etwas stabilisieren können, liegt mit sechs Punkten auf Platz 15. Haltingen ist Letzter mit fünf Punkten. Los geht’s heute Abend ab 18 Uhr.

Mit dem 3:3 vor einer Woche beim TuS Kleines Wiesental konnte Todtnaus Trainer Alexander Schuldis gut leben. „Die Jungs sind dort gut aufgetreten. Mit dem Remis war ich zufrieden.“ Gegen das Schlusslicht soll jetzt aber ein „Dreier“ her. „Wir haben das spielerische Potenzial. Das wollen wir gegen Haltingen auch auf den Platz bringen.“

Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten gastiert morgen, 15 Uhr, beim FC Hausen. Verfolger FC Steinen-Höllstein muss zur selben Uhrzeit in Degerfelden ran. Aufsteiger TuS Maulburg spielt bereits heute Nachmittag ab 15.30 Uhr beim FC Bad Säckingen. Jogi Boos und der SV Schopfheim empfangen am Samstag (Anstoß 18 Uhr) den FC Huttingen. Morgen früh (10.30 Uhr) trifft der FV Lörrach-Brombach III im Grütt auf den FC Hauingen.