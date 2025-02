In der früheren Variante würden die bezirklichen Spielklassen bereits zum Ende des Monats August beginnen und lassen mehr Spielraum für mögliche Spielverlegungen zu. Darüber hinaus wären bis zur Winterpause bereits 15 Spieltage, was in der Bezirks- und Kreisliga A der Hälfte der Spiele entsprechen würde, absolviert.