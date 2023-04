Fußball Samardzics Debüt glückt

„Wir haben eine Wahnsinns-Moral an den Tag gelegt, Kompliment an die Mannschaft“, freut sich Müller. Aufgrund der dünnen Personaldecke musste der 43-Jährige selbst auf dem Platz mitwirken. Für Müller war es der erste Einsatz als Spieler in dieser Saison. „Ich hoffe, die Lage entspannt sich wieder. Was in den vergangenen zwei Wochen an Kranken ausgefallen ist, habe ich so noch nie erlebt.“ Die Treffer für Stetten erzielten Matthias Bader, Muhamadou Krubally und Danilo Avellina.

Der TuS liegt weiter mit sieben Punkten vor Verfolger Hauingen, der mit dem SV Eichsel kurzen Prozess machte (siehe auch nebenstehendes Interview).