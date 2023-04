Fußball Saner Hauri wechselt zum FC Wittlingen

Hauri spielte die letzten Jahre in Lörrach-Brombach unter anderem in der Oberliga A-Jugend. Seit Winter 2022 gehört er zur zweiten Mannschaft des FVLB. „Saner war bei uns immer wieder auf der Beobachtungsliste. Er ist ein junger, absolut talentierter Spieler und wir freuen uns sehr, ihn auf seinem nächsten sportlichen Schritt zu begleiten“, so Teammanager Nicolaj Schwald über den 19-jährigen Spieler, wohnhaft in Wiechs.

„Der FCW freut sich sehr auf ihn und hofft auf eine gemeinsame erfolgreiche Zeit. Für 2023/24 setzen wir, der Verein und Cheftrainer Fabio Muto, weiterhin auf junge Spieler, die wir auf ihrem Weg in den Aktivenbereich gerne begleiten. Diese Richtung hat Sportvorstand Kevin Pabst im vergangenen Sommer eingeleitet und will er nun auch weiterhin fortführen. Unsere aktuellen Gespräche führen wir daher nur mit jungen Menschen, die sich im Kandertal weiter entwickeln möchten und sich mit dem Verein identifizieren“, so Schwald im Rahmen einer Pressemeldung, der damit weitere Neuzugänge und die damit verbundene Philosophie ankündigte.