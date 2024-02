Fußball: Saponja gibt seinComeback

Der in der Winterpause vom SV Weil ins Grütt gewechselte Sergio Cammarano brachte die Gastgeber in der 29. Minute mit 1:0 in Front. Emir Muratovic (40.9 glich noch vor der Pause aus.

In der 63. Minute präsentierte sich nach langer Verletzungspause Bojan Saponja im FVLB-Dress. Auf ihn kann Coach Thorsten Szesniak zum Saisonauftakt am kommenden Wochenende planen. Davor bestreitet der FVLB am Dienstagabend, 27. Februar, 20 Uhr, noch ein letztes Testspiel gegen den Landesligisten FC Zell.