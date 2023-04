Fußball Sascha Müller eine Institution

Sascha Müller ist beim TuS Lörrach-Stetten so etwas wie eine Institution. Der 43-Jährige hat beim Traditionsklub in den vergangenen Jahren einiges miterlebt - unter anderem zwei Auf- und Abstiege. Er war und ist in unterschiedlichen Funktionen tätig. Müller war in der Saison 2014/15 auch dabei, als der TuS zum letzten Mal in der Bezirksliga gespielt hat. Elf Tore erzielte er damals, den Abstieg nach nur einer Spielzeit zurück in die A-Klasse konnte er dabei aber nicht verhindern.

Heuer sieht alles danach aus, dass Stetten angesichts von neun Punkten Vorsprung auf Verfolger FC Hauingen in der kommenden Spielzeit wieder in der Bezirksliga mitmischen wird. Neun Spieltage vor dem Saisonende bekommt es die Müller-Elf nun am Samstag, 15 Uhr, zuhause mit dem SV Eichsel zu tun.